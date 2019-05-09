Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri Çanakkale'de

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Çanakkale'ye düzenlenen gezide bölgede incelemeler yaptı. GKV Özel O kullarından götürdükleri Türk Bayrağını Çanakkale'de göndere çeken Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri Çanakkale'den aldıkları bayrağı da kendi okullarında gönlere çekti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri düzenledikleri geziyle Çanakkale'yi mercek altına aldı. Çanakkale Savaşının yaşandığı bütün bölgeyi inceleyen öğrenciler Çanakkale Şehitliğini de ziyaret etti. Çanakkale Savaşı'ndaki ruhu öğrencilere taşımak, şehitleri yad etmek, öğrencilere tarih bilincini aşılamak için Çanakkale gezisi düzenlendiğini ifade eden Okul Müdürü Abdullah Dağlı, "Öğrencilerimiz bu gezide Gelibolu Yarımadası Milli Parkı'nda Eceabat, Kanlı Sırt,57.Alay Şehitliği, Conkbayırı Anıtı, Savaş Siperleri, Kaba Tepe, Alçı Tepe , Anzak Koyu, Şehitler Abidesini gezdiler. Aziz Türk Milletinin maddi-manevi tüm imkânları ile Türk ve dünya tarihinde altın harflerle yer alan bu toprakları yerinde gören öğrencilerimiz, duygu dolu anlar yaşadılar. Cepheleri gezerken sanki oralarda ,o yıllardaymışız gibi yaşamak, çok etkileyiciydi. Çanakkale Gezimiz sırasında duygusal bir zaman geçiren öğrencilerimiz Şehitler Abidesinde düzenlenen tören ile Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulundan getirdikleri Aziz Bayrağımızı göndere çekerken, gönderde dalgalanan bayrağımızı özel izinle okulumuzda dalgalandırmak için emanet olarak aldılar. Şehitlikten Alınan Aziz bayrağımız yapılan bir törenle GKV Özel İlkokulunda yapılan bayrak töreni ile göndere çekildi. Öğrencilerimizin Tören sırasında yaşadıkları duygusallık ile Çanakkale gezisi daha da anlamlı oldu. Çanakkale'ye ilk kez giderek, orada vatan uğruna Şehadete yürüyen atalarımızın düşmana karşı mücadele ettiği yerleri gezme şansı bulan öğrencilerimiz cepheleri ve şehitlikleri gezerken duygu dolu anlar yaşadılar. Çanakkale gezilerimiz bundan sonraki dönemlerde de devam edecektir” dedi.

Geziye katılan öğrenci velileri, "Bu anlamlı gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Öğrencilerimiz Türk tarihinin en önemli dönemeçlerinden birisi olan Çanakkale'de şehitleri yad ederek tarihi ve kültürel yerlerini gezdiler. Çanakkale ruhunu, O manevi duyguyu hissettiler" diye konuştu.

İncelemelerini tamamlayan öğrenciler Gaziantep'e döndü.