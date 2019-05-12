Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri üniversiteleri mercek altına aldı

Sınıf öğrencilerinden oluşan 82 öğrenci, 7 rehber öğretmen eşliğinde Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini ziyaret ederek incelemeler yaptı. Gezinin yararlı geçtiğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir öğrencilerin üniversiteleri yakından tanıma şansı yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının geleneksel olarak her yıl düzenlediği üniversite tanıtım gezileri kapsamında İstanbul'da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin en prestijli üniversitelerine yönelik düzenlenen gezide öğrenciler incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Gezinin başarılı geçtiğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü F. Mehtap Özdemir, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz üniversiteleri tanıma gezisini bu yıl da başarıyla tamamladık. 11.sınıf öğrencilerimizi kapsayan gezimize okulumuzdan yedi rehber öğretmenimiz eşlik etti. İstanbul'daki Boğaziçi, Koç, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Acıbadem, Bahçeşehir, Okan, Kadir Has, Ankara'daki Hacettepe ve Bilkent gibi seçkin üniversiteler ziyaret edildi. Beş gün süren gezide üniversite öğrencileri ve üniversite hocaları tarafından üniversite tanıtımları yapıldı ve kampüs turları gerçekleştirildi. Bu tanıtımlarda okul öğrencilerimizin soruları tanıtım görevlileri tarafından cevaplanarak öğrencilerin üniversiteler hakkında daha sağlıklı bilgi almaları sağlandı. Üniversite tanıtımlarında ziyaret edilen üniversitelerin çoğunda Gaziantep Kolej Vakfı mezunu öğrencilerin görev alması, öğrencilerimizin üniversitelerle ilgili bilgilerini daha da somutlaştırdı. Mezun öğrencilerimizin üniversitelerde böyle sosyal çalışmalarda görev alması bizleri gururlandırdı. Bu gezi sayesinde öğrenciler İstanbul ve Ankara'da hayalini kurdukları üniversiteleri ve üniversite yaşamını tanımış, böylece gelecek yıl üniversite tercihleri konusunda akıllarına takılan birçok sorunun cevabını bulmuşlardır. Ayrıca bu gezi sırasında buralardaki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı bulmaları öğrenciler için sosyal ve kültürel yönden büyük bir kazanım olmuştur. Böyle kültürel gezilerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecektir” diye konuştu.

Geziye katılan öğrencilerde kendileri için farklı ufukların açıldığını ifade ederek gerçekleştirilen geziler sonucunda gitmek istedikleri üniversitelerin fiziki yapılarının yanı sıra sahip oldukları kapasite ve sosyal tesisleri de görme şansı yakaladıklarını söyledi.