Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri yurtdışı Bilim ve Kültür gezisinde

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri düzenledikleri yurtdışı bilim ve kültür gezisiyle Almanya ve İsviçre'de incelemelerde bulundular. 30 kişiden oluşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri kafilesine öğretmenleri de rehberlik yaparak Almanya ve İsviçre'de çeşitli merkezleri ziyaret ederken Almanya ve İsviçre'deki eğitim sistemlerini de mercek altına aldılar.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri düzenlenen Yurt Dışı Bilim ve Kültür Gezisiyle Almanya ve İsviçre'de incelemeler yaptı. Öğrencilerin farklı ülkeleri tanımasının önemli olduğuna dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Engin Biba düzenlenen gezinin verimli geçtiğini ifade ederek, “Almanya'nın Münih kentinden başlayan gezi ilk olarak Allianz Arena, BMW Müzesi ve daha sonra Münih şehir gezisi ile devam etti. Münih Teknik Üniversitesinin tanıtımı ve kampüs gezisi ile öğrencilerimiz Almanya'daki üniversite eğitimi hakkında bilgi edindiler. Yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük bilim ve teknoloji müzesi Deutsches Museum'a gittiler. Öğrencilerimiz yurtdışında kendi gözlemleriyle elde ettikleri akademik ve kültürel kazanımların yanında arkadaşlarıyla eğlenceli anılar biriktirmeye devam ediyorlar. Almanya'nın ardından öğrencilerimiz İsviçre'deki Technoroma Bilim Merkezi'nde fizik/ kimya/ biyoloji alanında yapılan yaklaşık 500 deneyden izlediklerini interaktif olarak yapma fırsatı buldular. Zürih Üniversitesi Zooloji ve Paleolitik Müzesi'ne gittiler. Zürih şehir turunun ardından Bern şehrine geçerek Einstein Evi, Bern Katedrali, İsviçre Parlamento Binası ve İsviçre Ulusal Bankasını ziyaret ettiler. Gezinin en tatlı kısmı olan Nestle çikolata fabrikasında kakaonun Aztek'lerden günümüze kadar olan yolculuğunu keşfettikten ve enfes çikolataları tattıktan sonra ortaçağdan kalan Gruyeres kasabasında Gravyer peynir fabrikasını ziyaret ettiler. Daha sonra Lozan kentine geçerek Lozan barış antlaşmasının imzalandığı “Beau Rivage Palace”ı ziyaret edip tarihsel süreci yerinde gördüler. Öğrencilerimiz deney ve gözlem yoluyla kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeye ve bölgenin kültürel ve sosyal özelliklerini tanımaya devam ediyorlar” dedi. Biba değerlendirmesine “Globe Scıence Center bölümünde CERN deneyinin ana kaynağı “Big Bang (Büyük Patlama)” ile ilgili dairesel 3 boyutlu filmi izleyen öğrencilerimiz, Cern yerleşkesi ve deneylerle ilgili interaktif bilgiler edindiler. Ardından CERN' i anlatan bir video izlediler. Günün en önemli sürprizi öğrencilerimizin yerin 100 metre altındaki CMS dedektörüne 3 ayrı grup halinde inmeleri oldu. CMS deneyinde çalışan 3 bilim insanı ile gezerek deneyin detayları konusunda bilgi aldılar. Ardından CERN'de çalışan bilim insanları ile birlikte öğle yemeği yediler. Son olarak Cenevre panoramik şehir gezisi ile beş günlük yurtdışı bilim gezisini tamamladılar. Gezi boyunca öğrencilerimize eşlik eden idareci ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.