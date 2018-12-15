Gaziantep Kolej Vakfı öğrencilerinden akademik başarı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri katıldıkları ÖZDEBİR Yayınları'nın ortaokullar arası Türkiye geneli deneme sınavında Gaziantep başarı ortalamasına göre 5 ve 8. sınıflarda il birinciliğini, 7. sınıflarda il ikinciliğini 6. sınıflarda ise üçüncülüğünü elde ederek yeni bir başarıya imza attı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 55 yıldır eğitim alanında Türkiye'nin en gözde kurumları arasında yer alırken akademik alanların yanı sıra, spor, kültür ve sanat başarıları ilede Gaziantep'in göz bebeği olmayı sürdürüyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri katıldıkları ÖZDEBİR Yayınları'nın ortaokullar arası Türkiye geneli deneme sınavında Gaziantep başarı ortalamasına göre 5 ve 8. sınıflarda il birinciliğini, 7. sınıflarda il ikinciliğini 6. sınıflarda ise üçüncülüğünü elde ederek yeni bir başarıya imza attı. GKV Özel Ortaokulu aynı zamanda Türkiye başarı ortalamasına göre tüm sınıf düzeylerinde Türkiye'nin ilk 20 okulu içerisinde yer alırken 7. sınıf öğrencisi Nehir Özkeleş Türkiye 3.,8. sınıf öğrencisi Ayça Demir Türkiye 6., 5. sınıf öğrencisi Eren Özeren ise Türkiye 11.'si olarak isimlerini başarı hanesine yazdırdı. GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı başarı elde ederek ilk yüze giren öğrencilere başarı belgesi ve GKV Özel Okulları başarı madalyası takdim etti. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Dağlı, "GKV Özel Ortaokulu olarak 5. sınıftan itibaren tüm öğrencilerimize yönelik sınava hazırlık kampı, etüt sistemi, birebir ve grup çalışmaları, yıl boyunca yapılan deneme sınavları ile onların en iyi şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Bugün böyle bir başarıya sahip olmamız tesadüf değil verilen emeğin sonucudur. Öğrencilerimizin başarısında emeği geçen müdür yardımcılarımıza, 8. sınıflar koordinatörümüze, alanında uzman ve yetkin öğretmen kadromuza ve öğrencilerimizle birlikte sınava hazırlanan, aynı stresi hatta daha fazlasını yaşayan velilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bizler tüm bilgi birikimimizi öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.