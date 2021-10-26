Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda seçim heyecanı sürüyor

GKV Özel Liseleri'nin ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri de sandığa giderek okul öğrenci meclisini oluşturdu. Yürütülen seçim kampanyalarının ardından okul öğrenci meclisinin yanı sıra meclis başkanı ve yardımcısını da seçen minik öğrenciler büyük bir seçim heyecanı yaşadı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında okul öğrenci meclislerini oluşturmak için sandığa giden GKV Özel İlkokulu öğrencileri adaylar arasından seçimlerini verdikleri oylarla yaparak okul öğrenci meclisini seçti. Büyük bir heyecan ve çekişmenin yaşandığı seçimlerde on gün süren propaganda sürecinin ardından yapılan seçimler profesyonel siyasetçilerin yürüttüğü seçim çalışmalarını aratmadı.

“Öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Seçim sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenad Onan, “GKV Özel İlkokulu öğrencilerimiz demokratik haklarından biri olan oy verme ve kendilerini temsil edecek meclis başkanını seçme hakkını kullandılar. Yoğun geçen 10 günlük propaganda ve seçim çalışmaları sonucunda yapılan oylamayla 4D sınıfı öğrencisi Meriç Demircioğlu Meclis Başkanı 3A sınıfı Şengül Nil Akar Meclis Başkan Yardımcısı seçildi. Okul genelinde yaşanan seçim heyecanı böylece son buldu. Yeni öğrenci meclisimize ve görev alacak olan öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.