Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının YKS 2021 Başarısı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden 2020-2021 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerden 36'sı Tıp Fakültelerine, 12'si Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakültelerine, 30'u Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerine, 7'si Hukuk Fakülteleri, 4'ü Dil Tarih Coğrafya, Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri, 6'sı İktisat ve İşletme Fakülteleri, 7 öğrenci çeşitli üniversitelerin farklı fakültelerine girme hakkı kazanırken 6 öğrenci de yurt dışında dünyanın en prestijli üniversitelerinde yükseköğrenim hakkı kazandı.

YKS şampiyonu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin LGS başarılarından sonra YKS'de elde ettikleri başarılar eğitim-öğretimde 57 yılını tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının başarılarına yeni başarılar ekledi. Sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Kuruluşunun 57'inci yılını 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ile tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda bu yıl da üstün bir başarı elde etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinden kaynaklanan bütün sorunlara rağmen gerek idareci ve öğrencilerimiz gerekse öğrenci ve velilerimiz ortaya konulan hedeflerden şaşmadan çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmüş ve ortaya hepimiz için gurur kaynağı olan bir tablo çıkmıştır. Yoğun akademik çalışmaları sonucunda öğrencilerimiz Türkiye'nin ve dünyanın prestijli üniversitelerine yerleşerek başarımızı taçlandırmışlardır. Emek ve çabalarından ötürü tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder özverilerinden dolayı velilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.