Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu'nda mezuniyet heyecanı

GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen muhteşem kep töreninde duygusal anlar yaşandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğinde yılsonu etkinlikleri çerçevesinde bir birinden renkli etkinliklere imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında mezun olan öğrencilere yönelik düzenlenen balo ve kep törenleri de dikkat çekiyor. Bu yıl GKV Özel Ortaokulu'ndan mezun olan öğrenciler için düzenlenen kep töreninde duygusal anlar yaşanırken öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu.

Düzenlenen geceye Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, idareci, öğretmen ve velilerin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldı. Mini konser ile başlayan gecede Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet açılış konuşmasını yaparak mezun olan öğrencilere lise yaşamlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli derecelere imza atan ayrıca yıl boyu akademik başarısını devam ettiren öğrencilere Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli heyeti üyeleri tarafından plaketleri verildi.

Öğrencilerin kep atma coşkusu dikkat çekti

Coşkulu geçen gecenin sonunda 2022-2023 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan GKV Özel Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri keplerini sevinçle atarak GKV Özel Liselerine geçmenin gururunu yaşadı. Gecenin ardından bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “2022-2023 eğitim öğretim yılının sonlarına geldik. Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren değişik kademelerdeki okullarımız yılsonu etkinlikleri çerçevesinde bir birinden güzel etkinliklere imza atarken yıl sonu etkinliklerinin en anlamlılarından birisi olan okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz balolar ve kep törenleridir. Bu yıl da okullarımızdan başarıyla mezun olan ve bir üst eğitim kurumlarına gitmeye hak kazanan öğrencilerimiz için balo ve kep törenleri düzenliyoruz. Bugün ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz için düzenlenen törendeydi. Elbette bizlerde gerek öğrencilerimiz gibi gerekse bizleri asla yalnız bırakmayan öğrenci velilerimiz gibi heyecanlıyız. Hepsine başarılar diliyorum. Bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılar temenni ediyorum” dedi.