Gaziantep Kolej Vakfı Türkiye yarı finallerinde

Gaziantep'i bölge şampiyonasında temsil eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı Mersin'de düzenlenen müsabakalarda bölge şampiyonluğunu elde ederek Türkiye yarı finallerinde yarışmaya hak kazandı. Başarının hiçbir zaman bir tesadüf olmadığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki şampiyonlukta emeği geçen sporcular, öğretmen ve idarecileri kutlayarak takımın Türkiye yarı finallerinde şampiyonluk için mücadele edeceğini ifade etti.