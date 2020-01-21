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Gaziantep Kolej Vakfı Voleybol 'da namağlup şampiyon

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Bayan Voleybol Takımı, 44 lise takımının katıldığı şampiyonada namağlup unvanla şampiyon oldu.

Sporcuları kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir başarıların tesadüf olmadığını ifade etti.


Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından organize edilen ve 44 lise takımının yarıştığı Gaziantep Liselerarası Bayan Voleybol müsabakalarında GKV Özel Liseleri Bayan Voleybol Takımı şampiyonayı başarıyla tamamlayarak namağlup unvanla Gaziantep şampiyonu oldu.


Ali Bağcı'nın antrenörlüğünü yaptığı takımı kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir başarıların tesadüf olmadığını, uzun bir süreç sonucu büyük emekler ve çalışmalar sonucu elde edildiğini ifade ederek sporcuları kutladı.

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