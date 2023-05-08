Gaziantep Kolej Vakfı voleybolda Türkiye finallerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından Gümüşhane'de düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonasında Türkiye finallerine yükselerek Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasına giden Gaziantep Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol Takımının başarısı Gaziantep'te sevinçle karşılandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol Takımı Gaziantep şampiyonu olarak katıldığı Türkiye yarı finallerinde başarıdan başarıya koşarak Türkiye finallerine yükseldi. Önümüzdeki süreçte Türkiye finallerinde yarışacak olan sekiz takım arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol Takımının bu başarısı Gaziantep'te sevinçle karşılanırken ilk kez bir takımın bu kategoride Türkiye finallerine yükselmesi dikkat çekti. Sportif başarıların önemine dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yaptığı değerlendirmede “Başarıda büyük emekleri geçen sporcularımızı antrenörümüz Ali Bağcı başta olmak üzere bütün teknik heyetimizi ve bizlerden desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye finallerinde takımımız sahaya şampiyon olmak için çıkacaktır” dedi.

Voleybolda da yine bir ilk başarıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Voleybol Koordinatörü ve Antrenörü Ali Bağcı da sonuçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Çok uzun yıllar sonra ilk defa genç kızlarımızın Türkiye Finallerine yükselmesinden dolayı çok mutluyuz, Türkiye'nin en iyi 8 takımından biri olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bizlere her zaman büyük destek veren Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a, GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyelerine, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'ye, Okul Müdürlerine, idarecilere, öğretmenlere ve velilerimize ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.