Gaziantep Kolej Vakfı YKS şampiyonu öğrencilerini ödüllendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019'da (YKS) Türkiye sıralamasında ilk bin öğrenciler arasında yer alan Berkay Şekeroğlu, Abdullah Sungur Ilgaz ve Mehmet Emin Kılıç GKV Özel Okulları Genel Müdür Vekili İsmet Tiryaki'yi makamında ziyaret ettiler. Başarılı öğrencileri kutlayan Tiryaki, öğrencilere üniversite yaşamlarında başarılar dileyerek başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019'da Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden Türkiye genelinde ilk bin öğrenci arasında yer alan, 17 derece elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Berkay Şekeroğlu, Abdullah Sungur Ilgaz ve Mehmet Emin Kılıç GKV Özel Okulları Genel Müdür Vekili İsmet Tiryaki. GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir ve GKV Özel Liseleri 12. Sınıflardan Sorum Müdür Yardımcısı Engin Biba'yı makamlarında ziyaret ederek kurumun kendilerine sağladığı imkanlar ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Başarılı öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Vekili İsmet Tiryaki şampiyon öğrencilere başarı plaketleri ve Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Tiryaki yarım aşırı aşkın bir süredir Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının üstlendiği misyonu başarıyla yerine getirdiğini ifade ederek, “Öğrencilerimizin Türkiye'nin en prestijli üniversitelerine girme hakkı kazanması elbette sadece bizler için değil kentimiz içinde eğitim alanında önemli bir başarıdır. Öğrencilerimiz aldıkları nitelikli eğitimle üniversitelerde de yeni başarılara imza atacak ve hangi mesleğin mensubu olurlarsa olsunlar ülkesini ve milletini seven birer birey olarak ülke kalkınmasına önemli destekler verecektir. Öğrencilerimizin başarısında büyük emekleri bulunan başta anne ve babalarına, okulumuz öğretmen ve idarecilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir'de başarılı öğrencileri kutlayarak edindikleri kazanımlarla üniversite yaşamlarında daha çok başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. YKS'de derece yapan öğrenciler de Genel Müdür Vekili İsmet Tiryaki ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir'e teşekkür ederek, “Bizlere kurum olarak sağladığınız imkanlar verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Okullarımızın kurucularından GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'un şahsında bütün GKV ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbette bundan sonraki başarılarımızda okulumuzdan aldığımız nitelikli eğitimin ve deneyimlerin büyük rolü olacaktır” dedi.