Gaziantep Kolej Vakfı'nda 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen tören göz kamaştırdı. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un da katıldığı kutlamalarda öğrenciler bir birinden güzel gösteriye imza attı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında gerçekleştirilen coşkulu kutlamalar dikkat çekti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tarafından hazırlanan resmi törene, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Münevver Erpolat, Kemal Küçükcan, Galip Renklidağ, İrfan Erboğa, Ali Çayırlı, Aysel Tokatlı, Mustafa Özgün, Nurhan Tutkun, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 5 eğitim kampüsünde gerçekleştirilen törenlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba'nın açılış konuşması ile devam etti. “Bağımsızlığa atılan ilk adım: 19 Mayıs “ oratoryosu, zeybek gösterisi, 19 Mayıs marşlarını seslendiren “ Lise Korosu” , lise tiyatro kulübünün Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ve Gençliğin cevabı, 10. Yıl marşı ve bayrak töreni sahnelendi. Tören sonrası gösterilerde görev alan öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.