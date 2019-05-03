Gaziantep Kolej Vakfında 2019 mezunlarına muhteşem balo

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek “Üniversite eğitiminizi tamamladıktan sonra mutlaka Gaziantep'e dönerek bu kente ve ülkenize hizmet etmeyi ihmal etmeyin” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiği şu günlerde yılsonu etkinlikleri yoğunluk kazanırken bir birinden farklı etkinliklerle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl liselerinden mezun olacak öğrenciler için veda balosu düzenledi. GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) ve GKV Özel Anadolu Lisesinden mezun olan toplam 137 öğrenci için düzenlenen baloda öğrenciler kadar veliler de eğlenirken duygulu anlar da yaşandı.

Öğrencilerden idareci ve öğretmenlere teşekkür

Baloya Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan, GKV Özel Liseler Müdürü Mehtap Özdemir ile idareci, öğretmen ve çok sayıda davetli katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından mezun olmanın kendileri için büyük ayrıcalık olduğunu ifade eden gecenin sunucuları Fen Lisesi öğrencileri Ece Atakan ve Emre Abdülkadiroğlu mezun öğrenciler adına yaptıkları konuşmada Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy ile Gaziantep Kolej Vakfı mütevelli ve yönetim kurulu üyeleriyle, okulun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

"Yüzyılımızın bilgi ve donamıma sahip öğrenciler yetiştirdik"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve donanıma sahip olduğunu ve gelecek yaşamlarında karşılaşacakları her türlü güçlüğü ve sorunu aşabilecek düzeyde eğitim aldıklarını ifade eden Genel Müdür Müfit Taşlıyar mezun öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin mezun olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir'de bu yıl GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) ve GKV Özel Anadolu Lisesinden toplam 137 öğrencinin mezun olduğunu ifade ederek üniversite sınavlarından sonra Türkiye'nin en prestijli üniversitelerine yerleşeceklerine inandığını ifade ederek mezun öğrencileri kutlayarak başarılar diledi. Balo öncesi GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan ile Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, Müdür Yardımcıları Mevlut Duman, Engin Bibak ve Nüfer Çiftçioğlu'na öğrenciler çiçek vererek teşekkür ettiler. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler için hazırlanan mezuniyet pastası kesilerken gecenin geç saatlerine kadar öğrenciler ve velileri canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.