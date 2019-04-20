Gaziantep Kolej Vakfında 23 Nisan coşkusu

TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler büyük ilgi görüyor.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen etkinliklerle TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çocuk festivali tadında sürüyor. GKV Özel Okullarında düzenlenen salon programında açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Abdullah Dağlı, TBMM'nin kuruluşu hakkında bilgiler vererek 23 Nisan'ın önemini anlatarak, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu anlamda çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Ayrıca bu bayram Ata'mızın, geleceğin cumhuriyet nesillerine verdiği önemin ne kadar büyük olduğunu ifade etmektedir. 23 Nisan, bir haykırıştır, 23 Nisan, Ulusça düşman işgaline karşı çıkmaktır. 23 Nisan, Demokrasiye geçiştir. 23 Nisan, çocuktur, gençtir. 23 Nisan, Mustafa Kemal'i Türk Ulusunun gerçek lideri olarak kabul etmektir” dedi.

Okul Müdürü Dağlı yaptığı konuşmasında öğretmenlere de seslenerek, “Bizler Öğrencilerimize bu şuuru vermenin gayreti içerisinde olacağız. Hem de çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Çünkü devletimize, cumhuriyetimizin temel değerlerine ve milletimizin bütünlüğüne yönelik saldırılar dün olduğu gibi, yarın da devam edecektir. Gelecek nesillerin uyanık ve bu gibi düşmanca saldırılara karşı hazırlıklı olması için onlara gerçekleri anlatmalı, yüklendikleri emanetin büyüklüğünü bugünden öğretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Çocuk festivali havasında kutlamalar

Etkinlikler kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri tarafından sahnelenen gösteriler büyük ilgi görürken, TBMM'nin kuruluşunu anlatan belgeseller izleyenleri duygulandırdı. Öğrenciler tarafından okunan 23 Nisan şiirlerinin yanı sıra sahnelenen 23 Nisan oratoryosu ayakta alkışlandı. Öğrenci korosunun seslendirdiği bir birinden güzel çocuk şarkılarına konukların da tempo tutarak katılması dikkat çekerken, öğrencilerin dans gösterileri etkinliklere adeta damgasını vurdu. Öğrenci orkestrasının eşlik ettiği çocuk korosu Atatürk ve 23 Nisan konulu şarkıları seslendirirken, dünya çocuklarının sahnelendiği gösteri de büyük beğeni topladı. Çocukların meslek seçimlerinin sahnelendiği gösteride ise güçlü ve büyük Türkiye için öğrencilerin seçmek istedikleri meslekleri giydikleri kostümlerle tanıtmaları izleyenleri duygulandırdı. Etkinliklerin ay sonuna kadar devam edeceği ve hafta içerisinde 23 Nisan panayırı, 23 Nisan kermesi ve çeşitli çocuk yarışmalarıyla dans gösterilerin yanı sıra anne ve babamla boyama yapıyorum konulu etkinliklerin gerçekleştirileceği de öğrenildi. Düzenlenen kutlamaların sonunda okul idarecileri görev alan öğretmen ve öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.