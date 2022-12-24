Gaziantep Kolej Vakfı'nda 25 Aralık coşkusu

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Törenlere katılan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli etkinlikleri gerçekleştiren öğrencileri kutlayarak Antep Savunmasının vatan savunmasının en önemli dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle Gaziantep'in Kurtuluşunun 101.yıl dönümü kutlandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliklere, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Seyhan Fesli, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'nin yanı sıra idareci, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliklere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanırken, törenin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Engin BİBA, “Gaziantep halkı birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmış ve Atamızın “ Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki; Onlar sadece Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar.” övgüsüne mazhar olmuştur. İşte bu milli mücadele ruhunu kaybetmeden Atatürk ilke ve inkılaplarına ve milli değerlerimize sahip çıkarak omuz omuza verip ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağınıza olan inancımız tamdır” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinin sahnelediği “25 Aralık Destanı” oratoryosu, “Gaziantep Türküleri” konserinin ardından GKV Özel Anaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile törenimiz son buldu. Etkinliklerin hafta boyunca değişik kademelerde devam edeceği de öğrenildi.