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Gaziantep Kolej Vakfı'nda Anneler Günü şenliği

Anneler gününde annelerine sürpriz yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıfı öğrencileri düzenlenen Anneler Günü Şenliğinde gönüllerince eğlendiler.

Yıl boyunca edindikleri kazanımları da sahneleyen minik öğrenciler anneler günüyle ilgili annelerine güzel mesajlar vermeyi de ihmal etmediler.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda düzenlenen Anneler Günü Şenliği büyük ilgi gördü. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin büyük bir titizlikle hazırlayarak sahneye koyduğu gösteriler salonda bulunan anneleri duygulandırırken ayakta alkışlandı.


"Anneler Günü" teması ile öğrenciler dans ederken öğrenci korosu da annelerinin en çok sevdiği şarkıları seslendirerek sahnede yüksek bir performans gösterdi. Düzenlenen şenliğe büyük ilgi gösteren anne ve babalar öğrencilerin sahnelediği dans gösterilerinin yanı sıra seslendirdikleri bir birinden güzel parçaları da beğeniyle izlediler.

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