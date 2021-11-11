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Gaziantep Kolej Vakfı'nda Atatürk sergisi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83.yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında açılan “Atam'a Özlem” konulu fotoğraf sergisi büyük ilgi görüyor.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda Atatürk'ü Haftası etkinlikleri kapsamında bir birinden farklı projeler hayat bulurken Atatürk'ün yaşamından kesitlerin sunulduğu “Atam'a Özlem” adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü anısına GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi tarafından Anıtkabir özel koleksiyon fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Sergiye büyük ilgi gösteren öğrenciler ve sanatseverler günün değişik saatlerinde GKV Özel Okulları sergi salonundaki sergiyi ziyaret edebiliyor. Sergi 20 Kasım 2021 tarihine kadar GKV Özel Okullarında açık kalacak.

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