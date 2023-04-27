Gaziantep Kolej Vakfı'nda bayram coşkusu

Çocuklarla uzun uzun sohbet eden GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy etkinliklerde görev alan öğrencileri ve idarecileri kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri izleyenleri adeta büyüledi. TBMM'nin kuruluşunun 103. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyeleri Osman KIRATLI, Münevver ERPOLAT, Kemal Küçükcan, Galip Renklidağ, İrfan Erboğa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, idareciler, öğretmenler, veliler ve ilkokul öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Talya Serenada Onan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu tören, 23 Nisan Atatürk Çocukları Oratoryosu, Marmara yöresi halk oyunları gösterisi, 23 Nisan Korosundan 23 Nisan şarkıları, “Dünya Çocuklarından Selamlar” müzikli İngilizce gösteri, 23 Nisan Korosundan Barış Manço şarkıları, modern dans gösterisi, İlkokul Müzik Kulübü öğrencilerinden ritim perküsyon gösterisi ile sona erdi.