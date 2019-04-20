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Gaziantep Kolej Vakfında bir bahar akşamı esintisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu sanat-edebiyat zümresi öğretmenleri ve GKV Özel Okullarının çeşitli kademelerde eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan “Bir Bahar Akşamı” adlı şiir dinletisi ayakta alkışlandı.


2018-2019 eğitim öğretim yılı yılsonu etkinlikleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde bir birinden farklı faaliyetlerle sürerken, Türk edebiyat dünyasının önde gelen şairlerinin şiirlerini seslendiren GKV Özel Okulları öğretmen ve öğrencileri düzenledikleri şiir dinletisiyle izleyenlerini adeta hayran bıraktı. Bir Bahar Akşamı adlı şiir dinletisiyle konuklarını ağırlayan öğrenciler, gecenin anlamına uygun dekorlar ve ışıklandırmayla seslendirdikleri şiirlerle adeta izleyenlere şiir ziyafeti çektiler. Türk edebiyatının büyük ustalarının mısralarından oluşan aşk temalı şiirleri canlı müzik eşliğinde seslendirirken, programın sonunda öğrencilerin sergilediği tango dansı ayakta alkışlandı.

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