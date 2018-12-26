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Gaziantep Kolej Vakfı'nda en anlamlı sergi

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda ünlü ressam Muhammet Aliyev'in “Bir Şehrin Onurlu Mücadelesi” konulu resim sergisini açılışı yapıldı. Büyük ilgi gören sergi 29 Aralık 2019 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.


Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü etkinliklerini coşkuyla kutlamayı sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında kutlama faaliyetleri sürerken ünlü ressam Muhammet Aliyev tuvallere yansıttığı Antep savunmasını anlatan kişisel sergisini açtı. Sergi açılışına GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, görsel sanatlar zümresi öğretmenleriyle öğrenciler katıldı. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Aliyev'in Antep savunmasını tuvallerle buluşturduğu yağlı boya eserlerinden oluşan sergi 29 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Gaziantep savunmasını tuvallere yansıtarak o günleri geleceğe taşımayı başaran ünlü ressam Muhammed Aliyev'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden GKV Özel liseleri Müdürü Mehtap Özdemir günün anısına bir plaket takdim etti.

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