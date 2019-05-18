Gaziantep Kolej Vakfında gençlik şöleni coşkusu

Öğrencilerin spor ve sanatla ilgili çalışmalarının yanı sıra 19 Mayıs kortej yürüyüşü izleyenler tarafından büyük alkış alırken, öğrencilerin gösterileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinliklerine damgasını vurdu.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen “Gençlik Şöleni” büyük ilgi gördü. GKV eğitim kampüsünde gerçekleştirilen gençlik şöleninde öğrenciler çeşitli spor dallarında gösteriler yaparken düzenlenen 19 Mayıs Kortej yürüyüşü dikkat çekti. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne yüzlerce öğrenci katılırken 100 öğrencinin katıldığı yüz öğrenci bir kalp atışı adlı gösteri dikkat çekti.

19 Mayıs coşkusunun şenliklerle kutlandığını ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Atatürk'ün samsuna çıkışının 100'üncü yılını kurumlarımız genelinde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Salon programlarımızın yanı sıra şenlikler ve bir birinden farklı etkinliklerle 19 Mayıs'ın ülkemiz ve milletimiz için anlamını, tarih bilincinin gelişmesi için gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek olup çeşitli sergiler ve salon programlarıyla Kurtuluş Savaşımızın ilk kıvılcımının atılışının 100'üncü yılı etkinliklerimiz öğrenci ve veli katılımıyla sürecektir” diye konuştu.