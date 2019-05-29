Gaziantep Kolej Vakfı'nda karma resim sergisi

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un açılışını yaptığı sergide öğrencilerin eserleri dikkat çekti. Öğrencileri ve öğretmenleri Melek Kaman Aslan'ı kutlayan Ersoy öğrencilerin sanatın bütün dallarıyla ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı yıl sonu etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Görsel Sanatlar Kulübü tarafından Resim sergisi açıldı. GKV Özel Liseleri 9. ve 10. sınıf Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu karma resim sergisi büyük ilgi görüyor. Açılışa Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Akademik Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, Görsel Sanatlar Zümresi Başkanı Hayal Bazoğlu, idareciler ve öğrenciler tarafından yapılan karma sergide öğrenciler çalışmalarını sergiledi. GKV Özel Liseleri Resim Öğretmeni Melek Kaman Aslan organizasyonunda açılan sergide karakalem tekniği kullanılarak portreler, guaj boya tekniği kullanılarak minyatürler, tuval üzerine akrilik tablolar, seramik çanaklar, ve rölyef çalışmaları olmak üzere toplam 75 parçadan oluşuyor. Titiz bir çalışma sonucu serginin hazırlandığını ifade eden GKV Özel Liseleri Resim Öğretmeni Melek Kaman Aslan “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerimizin hazırladığı sergi uzun ve titiz çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Öğrencilerimizin görsel sanatlarda ki yeteneklerinin gelişmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Eserleriyle sergimizi renklendiren öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. Sergide incelemeler yapan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy öğrencilerden eserleri hakkında bilgiler alarak resimlerin tamamını inceledi. Öğrencileri ve serginin açılışını sağlayan GKV Özel Liseleri Resim Öğretmeni Melek Kaman Aslan'ı kutlayan Ersoy eserleri beğendiğini de ifade etti. Ay sonuna kadar sanat severlerin ziyaretine açık kalacak olan sergi adeta ziyaretçi akınına uğradı.