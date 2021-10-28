Gaziantep Kolej Vakfı'nda meclis başkanları seçildi

GKV Özel Liseleri ve İlkokulunun ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu'nda da sandığa giden öğrenciler okul meclisi ve okul meclis başkanını seçerek demokratik hakları olan seçme ve seçilme hakkını kullanmanın mutluluğunu yaşadılar.

Yaklaşık 15 gündür GKV Özel Okullarının bütün kademelerinde heyecanla devam eden seçim çalışmaları bu gün tamamlandı. GKV Özel Liseleri ve İlkokulunun ardından bu gün de sandığa giden GKV Özel Ortaokulu öğrencileri gerçek seçimde uygulanan bütün metotların uygulandığı bir seçimle okul meclis başkanlarını, yardımcılarını seçtiler. Yoğun geçen seçim kampanyalarının ardından bileşik oy pusulalarının kullanıldığı seçimle öğrenciler gizli oy açık tasnif kurallarını da uygulayarak oylarını kullandı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet yaptığı açıklamada, “ Bir yandan Cumhuriyetimizi ve değerlerini öğrencilerimizle paylaşırken bir taraftan da Cumhuriyetin en önemli kazanımı olan demokrasimizin işleyişini bizzat öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz okul öğrenci meclisi seçimlerinde yaşadık. GKV Özel Ortaokulu öğrencilerimiz demokratik haklarından biri olan seçme ve seçilme haklarını kullandılar. Her şubeden seçilen öğrenci temsilcileri kendilerini tanıttıkları propaganda sürecini yoğun bir şekilde geçirdiler. Öğrencilerimiz kendilerini temsil edecek meclis üyelerini seçmek amacıyla sandığa gidip oylarını kullandılar. Gizli oy açık tasnif kurallarının uygulandığı seçim sonucunda yapılan oy sayımına göre; GKV Özel Ortaokulu öğrenci Temsilcisi 7'nci sınıf öğrencimiz Abdurrahman Kağan Alagöz, öğrenci temsil yardımcıları 7'nci Sınıf öğrencimiz Çağan Mert Ekinci ve 5'inci sınıf öğrencimiz Çağan Erkek seçilmiştir. Gerek öğrenci meclisimize gerek başkan ve yardımcılarına çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

GKV Özel Ortaokulu'nda gerçekleştirilen seçimin ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde seçim çalışmaları tamamlandı.