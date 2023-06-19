Gaziantep Kolej Vakfı'nda mezuniyet balosu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu'ndan 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için düzenlenen muhteşem baloda duygusal anlar yaşandı. Mezuniyet balosuna katılan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki mezun olan öğrencileri kutlayarak başarılar diledi. Öğrencilerin lise yaşamlarını GKV Özel Liselerinde devam ettireceği de açıklandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının son bulmasıyla birlikte Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren ve bu yıl bulundukları eğitim kurumundan mezun olarak bir üst kuruma geçen öğrenciler için düzenlenen mezuniyet balosunun sonuncusu da GKV Özel Ortaokulu öğrencileri için Tuğcan Otel'de düzenlendi. Geceye GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, okul müdür ve idarecilerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Sunumunu öğrencilerin yaptığı gecede GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve okul idarecileriyle rehber öğretmenlerine günün anısına birer teşekkür çiçeği takdim eden öğrenciler daha sonra mezuniyet pastalarını keserek konuklarına ikram ettiler. Öğrencilerin sahnelediği çeşitli dans gösterileri büyük ilgi görürken mezuniyet coşkusunu yaşayan öğrenciler kadar anne ve babaları da çocuklarının heyecanına ortak oldu. Bu yıl GKV Özel Ortaokulu'ndan mezun olan öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında GKV Özel Liselerine devam edeceği açıklanırken gecenin geç saatlerine kadar süren balonun sonunda öğrenci velileri okul idarecilerine teşekkür ederek çocuklarının nitelikli bir eğitim almasında GKV ailesinin büyük katkısı olduğunu ifade ettiler.