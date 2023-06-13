Gaziantep Kolej Vakfı'nda mezuniyet heyecanı

Ulusal ve uluslararası alanlarda başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirildiği gecenin sonunda 13 yıllık eğitim yaşamını GKV Özel Okulları çatısı altında geçiren öğrenciler keplerini gururla atarken sevinçlerini aileleriyle yaşadılar.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri‘nden mezun olacak öğrenciler için düzenlenen kep töreninde duygusal anlar yaşandı. Okul öncesi eğitimlerinden itibaren, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları çatısı altında tamamlayan öğrenciler için GKV eğitim kampüsünde düzenlenen görkemli mezuniyet töreni dikkat çekti. Törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Aldıkları nitelikli bir eğitim sonrası Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerine üniversite eğitimi görecek olan yeni mezun öğrencilere yönelik bir konuşma yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba mezunlara yeni yaşamlarında başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından özgüven sahibi ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak birçok başarıya imza atan öğrencilere ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarılarından dolayı Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Kurulu Üyeleri tarafından günün anısına onur plaketleri takdim edildi.13 yıllık eğitim ve öğretim hayatını tamamlayarak GKV Cemil Alevli IB Koleji, GKV Özel Anadolu Lisesi ve GKV Özel Fen Lisesi'nden mezun olan öğrenciler düzenlenen bu muhteşem gecede büyük bir onur ve gururla keplerini atarak yükseköğretime geçecek olmanın heyecanını yaşadılar.