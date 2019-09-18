Gaziantep Kolej Vakfı'nda "Okuluna Hoş Geldin" partisi

Öğrencilerarası kaynaşmanın sağlandığı partide okul orkestrasının konseri adeta büyüledi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen “Okuluna Hoş Geldin” partisi renkli anlara sahne oldu. Dans gösterileri ile başlayan etkinlikte öğrencileri eğitsel oyunlar, drama gösterileri ve caz konseri eşliğinde birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakaladı. Ortaokulu kısa bir sürede uyum sağlayan öğrencilerin akademik çalışmalara yöneldiğini ifade eden okul müdürü Abdullah Dağlı “Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve kurum içerisinde sosyal bir aktivite gerçekleştirmek için düzenlediğimiz okuluna hoş geldin partisiyle öğrencilerimizin bir birlerini yakından tanıması ve öğretmenleriyle kaynaşmaları sağlandı. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle de yetenekli öğrencilerimizin tespiti sağlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının akademik alanlarda olduğu gibi sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı olacağına inanıyorum” dedi.