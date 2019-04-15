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Gaziantep Kolej Vakfında sanat rüzgarı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sanatsal faaliyetler hızla devam ederken ilkokul öğrencilerinin hazırladığı Kendimi Seviyorum adlı resim sergisiyle ortaokul öğrencilerinin hazırladığı İlkbahar adlı resim sergilerinin açılışı yapıldı.


2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde de sanatsal faaliyetleriyle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sahne sanatlarının yanı sıra görsel sanatlarda da açılışını gerçekleştirdiği resim sergileriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan “Kendimi Seviyorum” adlı resim sergisiyle ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan İlkbahar konulu resim sergilerinin açılışı okul idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören sergilerin hafta sonuna kadar açık kalacağı ifade edildi. Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sanatsal faaliyetlerin de öncelikler arasında yer aldığını ifade eden GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, "2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde de sanat dolu günler yaşıyoruz. Sanatın bütün alanlarından bir birinden farklı etkinliklerle öğrencilerimizin yeteneklerini gözler önüne sererken açılışı yapılan sergilerle öğrencilerimizin eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Akademik çalışmalarımızın yanı sıra kurumlarımızda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar eğitimdeki önceliklerimiz arasında yer alıyor. Okul öncesi eğitimden itibaren öğrencilerimizin yeteneklerini belirleyerek o yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Görsel Sanatlar zümremizin yürüttüğü ortak çalışmalarla dönem içerisinde öğrencilerimiz tarafından yapılan çalışmaları da sergilemeye devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız her iki sergide emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

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