Gaziantep Kolej Vakfı'nda yeni yıl heyecanı

2022 yılının son gününde düzenledikleri etkinliklerle 2023'ü karşılamaya hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri gönüllerince eğlenirken yeni yılla ilgili mesaj ve dileklerini de paylaşmayı ihmal etmediler.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren kurumların öğrenci temsilcileri ve GKV Sosyal Etkinlikler Komitesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle öğrenciler 2022 yılını uğurlamanın ve 2023 yılını karşılamanın mutluluğunu yaşadılar. Çeşitli yarışmaların düzenlediği etkinlikler sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yoğun bir tempoyla gecen akademik çalışmalar ve sınavların ardından yeni yıl etkinliklerin öğrenciler tarafından yüksek katılımla gerçekleştiğini ifade ederek “2022 yılı dünya ve ülkemiz için büyük zorlukların yaşandığı bir yıl olarak geride kalırken 2023 yılının hepimiz için birlik ve beraberlik içerisinde başarılarla dolu bir yıl haline dönüşmesini temenni ediyoruz. Kurumlarımız genelinde öğrenci temsilcilerimiz ve Sosyal Etkinlikler Komitemiz tarafından yeni yıla dönük olarak hazırlanan bir dizi etkinlikle öğrencilerimiz gönüllerince eğlendi. Düzenlenen etkinliklerde yer alan yarışmalar, öğrenci koroları ve diğer etkinlikler beğeniyle izlenirken öğrencilerimiz 2023 yılıyla ilgili beklenti ve dileklerini de bizlerle ve arkadaşlarıyla paylaştı” dedi.