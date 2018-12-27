Gaziantep Kolej Vakfı'ndan anlamlı sergi

120 eserin yer aldığı sergi 15 Ocak 2019'a kadar sanatseverlerin ziyareti için açık kalacak.

2018 yılında yoğun akademik çalışmalara imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da projeleri ve etkinlikleriyle isimlerini sık sık duyurmayı başardı. 2018'in bitmesine günler kala heyecanla 2019'u bekleyen öğrenciler yaptıkları resimlerden oluşan Hoş geldin 2019 adını verdikleri resim sergisini açtı. Düzenlenen açılış törenine GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan, görsel sanatlar zümresi öğretmenleriyle öğrenciler katıldı. Küçük ressamları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki sanatsal faaliyetleri önemsediklerini ve yetenekli öğrencileri desteklediklerini ifade etti.

Ar-Ge, İnovasyon ve tasarım sanatla buluşturuldu

120 eserin yer aldığı sergi büyük beğeni görürken GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu öğrencilerin sanatsal alanlardaki çalışmalarda aktif rol almasının önemli olduğunu vurgulayarak “2019'u karşılamaya günler kala öğrencilerimiz büyük bir heyecanla yeni yılla ilgili resim çalışmaları yaparak eserlerini bu sergide buluşturdular. 120 eserin yer aldığı sergide yer alan eserlerde kullanılan pastel, akrilik, kolaj, atık malzeme ve tasarım teknikleri öğrencilerimizin yetenekleriyle birleşince ortaya güzel sonuçlar çıktı. Özellikle tasarıma yönelik çalışmaların yoğunlukta olması AR-GE, İnovasyonla birlikte tasarım düşüncelerinin de öğrencilerin hayal dünyasında yer bulmasını sağlıyor. Sanatsal çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek olup 2019 yılının öğrencilerimiz için kültür ve sanat yılı olmasını diliyoruz” dedi.