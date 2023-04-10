Gaziantep Kolej Vakfı'ndan atletizmde çifte birincilik

Akademik başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, katıldıkları birçok etkinlikte de Gaziantep'i başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Son olarak atletimizde iki birincilik kazanan GKV Özel Okulları öğrencileri Hatice Kılıç ve Neslihan Toktaş, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından Mersin'de düzenlenen Lise Genç A Kız Atletizm grup müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinden Hatice Kılıç 1500 metre kategorisinde grup 1'incisi ve Neslihan Toktaş 400 metre kategorisinde grup 1'incisi olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Başarılı sporcuları kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Akademik başarılarımızın yanı sıra yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenalarda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılarla da taçlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Her iki sporcumuzun Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılara imza atacağına inanıyor ve başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarında büyük emekleri bulunan başta ailelerimiz olmak üzere teknik heyete de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.