Gaziantep Kolej Vakfı'ndan tiyatro şöleni

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Haldun Taner'in ünlü oyunu Ay Işığında Şamata Müzikalini sahneledi. Adeta tiyatro şölenine dönüşen müzikal büyük beğeni topladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü tarafından sahneye hazırlanan Haldun Taner'in ünlü eseri Ay Işığında Şamata Müzikali Mavera Sanat ve Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluştu. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy oyunu sahneye hazırlayan öğretmen ve öğrencileri kutlayarak başarılar diledi. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çayırlı, Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yandımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki'yle idareci öğretmenler ve çok sayıda davetlinin izlediği müzikal ayakta alkışlandı.

"Tiyatro geleneği 55 yıldır sürüyor"

Müzikal öncesi bir konuşma yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir sahne sanatlarının Gaziantep Kolej Vakfında önemli bir yere sahip olduğunu akademik çalışmaların yanı sıra sanatsal alanlarda öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilerek geleceğe hazırlandığını ifade ederek“ Beraber ağlayıp gülmek, beraber düşünmek gibi insanca duygular aşılar insana. Oturmayı, kalkmayı; dinlemeyi, konuşmayı orada öğreniriz. “Tiyatro olmasaydı insanoğlu çok eksik, çok güdük kalırdı.” diyor yazar Haldun Taner. Çünkü en yalın eğitim aracıdır tiyatro. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir tiyatro perdesi açıldığında bu tiyatroda oynanan oyunun, dünyanın başka bir yerinde kaleme alınmış olduğunu bilmek ne kadar etkileyicidir. Bu genellemeden yola çıkarak tiyatro “duygu”dur desem yanlış olur mu? Elbette olmaz. Ancak eksik olur. Eksik olan duygunun ete kemiğe büründüğü insan unsurudur. Tiyatronun özünde başka hiçbir sanat dalında olmadığı kadar insan vardır. Çünkü tiyatro, insan odaklı konuları işleyen, insan yaşantısını insandan insana anlatan tek sanat dalıdır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan, sanata değer veren; çocuklarımızın Atatürkçü, çağdaş, laik, sanatsever bireyler olmasını amaçlayan Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy'a ve Sayın Celal Ersoy'a teşekkür ediyorum” dedi.

"Dev bir ekip rol aldı"

Haldun Taner'ni yazdığı Ay Işığında Şamata Çalışkur Apartmanı'nda yaşayan Çalışkur ailesinin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösterirken küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşırtan bir oyun. İzleyicilerin ayakta alkışladığı müzikalin yönetmenliğini GKV Özel Okulları edebiyat öğretmenlerinden Ahmet Ertaş ve Ayşe Sevil Atıcı yaparken Yönetmen Yardımcılığını Sevda Yeşil üstlendi. Oyunun dekorları GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi öğretmenlerinden Hayal Bazoğlu, Melek Kaman Aslan, Şeyma Aslantaş, Emine Korkmaz ve Serpil Ertem tarafından hazırlanırken, Danslar Gözde Taşdelen, ara danslar Seval Oğuzcan, müzik ve orkestra Koray Aydos ve Katryna Klymenko tarafından gerçekleştirildi. Abdulkadir Summak ve diğer öğretmenler de önemli katkı sundu. GKV Özel Okulları öğrencilerinden Cansu Erpolat, Abdülkadir Demir, Mustafa Uzunoğlu, Ceren Su Yılmaz, Demir Polat, Emin Nas, Kaan Acar, Beyza Yıldız, Erce Aybey, Yaren Özen, Batuhan Özçil, Abdülsamet Tan, Arman Şahin, Serra Uygur, Mustafa Çakmak, Beşir Efe Saraçoğlu, İlaysu Doğan, Aysu Temizyürek, Aykut Yılmaz, Fatih Havari, Fatih Durucu, Selen Sağlamcı, Sude Sarıçiçek, Elif Yıldız, Elifnaz Efendioğlu, Simay Rojda Toz, Sezin Yaşar, İrem Özçengel, Ekin Şahin, Nilsu Kasımoğlu, Aslı Sarıbal, Selen Kaner, Naz Miray Bozdoğan ve Sıla Karadağ rol aldı. Büyük bir ilgiyle izlenen ve ayakta alkışlanan müzikalin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ve Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ile Can Hoşcan müzikalde görev alan öğretmen ve öğrencileri kutlayarak günün anısına birer çiçek verdi.