Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı

Zeno Özdal ve Zuhal Burnukara rehberliğinde gerçekleştirilen program izleyenleri adeta büyülerken öğrenciler hep bir ağızdan Cumhuriyet konulu şarkılar seslendirdi.

Kutlamalara Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman ve Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu ile okul idareci ve öğretmenlerinin katıldığı kutlamaların açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Gökçen Bulut cumhuriyetinin önemine ve kuruluş yıllarında yaşananlara dikkat çekti. Okul Müdürü Gökçen Bulut konuşmasında “Büyük Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyet'le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağıdır.Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir.İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Kısaca Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, kreatif gücünü ortaya çıkarmış. O'nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlarız.Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye her zaman olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak Atatürkçü bir okul olarak devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Minikler duygulandırdı, salon bayraklarla donatıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren anaokulunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları GKV Özel Anaokulu öğretmenleri Zuhal Burnukara ve Zeno Özdal rehberliğinde Dahi Foklar Hazırlık 2'nci sınıf öğrencileri tarafından sahnelendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından Cumhuriyet Valsini sahneleyen öğrenciler Atatürk'ün yaşamından kesitlerin gösterildiği belgeselin ardından sahne alan minik öğrenciler Cumhuriyet konulu şarkıları seslendirdi. Zeybek dansını sahneleyen miniklerin gösterisi ayakta alkışlanırken Cumhuriyet dönemi meslekler temsilcisi kostümleriyle sahne alan minik öğrenciler Cumhuriyete canları pahasına sahip çıkma ve koruma sözü verdiler. Salonun bayraklarla donatıldığı etkinlikte sahne alan öğrencilerle izleyiciler hep birlikte cumhuriyet konulu marşları hep birlikte seslendirdiler. GKV Özel Okullarında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir birinden farklı etkinliklerle devam edeceği de bildirildi.