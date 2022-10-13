Gaziantep kültür elçileri buluştu

Danışma kurulu oluşturulmasındaki amaç; gastronomi ve mutfak sanatları alanında sosya-kültürel bilgilere ulaşmak, Turizm- Gastronomi ilişkisini güçlendirmek, kültürel kod olarak tabir edilen nesilden nesile bilgi aktarımını sağlamak hedefleniyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim alan öğrencilere hedeflenen bu amaçlar doğrultusunda altyapı çalışmaları, araştırmalar projeler konusunda yol haritası çizilmesi açısından önemli bir çalışma amaçlanıyor.

Danışma Kurulu Akten Köylüoğlu, Bilge Kazaz, Sermin Ocak, Özden Mermer Özsabuncuoğlu, Ragıp Güzelbey, Gonca Tokuz, Asım Mıhçıoğlu, Oya Alpay, M. Bülent Öztürk, Esin Özgül, Mine Alpay, Birgül Yonucuoğlu ve Mezine Sırakaya'dan oluşuyor.

Toplantının ilk bölümünde GAÜN Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, fakülte bünyesinde hazırlanan ve uygulanmaya devam eden strateji planlarını danışma kurulu üyelerine sundu. Toplantının ikinci bölümde ise Danışma Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerileri alındı. Bu öneriler doğrultusunda yöresel yemeklerin esasının konulması gerektiği ve gerçek tariflerin özüne sadık kalınması gerektiğine değinildi.

Yiyecek israfının önüne geçilmesi için yapılacak çalışma ve fikirlerinin geliştirilmesi, bu alanda çalışılabilecek paydaşların bir araya getirilmesi gerektiğine, gastronomi alanında kültürel sürdürebilirlik girişimlerinin düzenlenip projelenmesi konusunda fikir alınarak, bu konuda eğitim bölümünde öğrencilerle belirli zamanlarda bir araya gelerek fikirlerin yürürlüğe koyulabilmesi için çalışmalar planlanmasına karar verildi. Bir sonraki toplantının konusu; “sürdürülebilir gastronomi” olarak belirtilerek toplantıya son verildi.