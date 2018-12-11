Gaziantep lezzetleri, İzmir fuarına renk kattı

Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresinde, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinin sergilendiği stant açıldı.

Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı stant, etkinlik süresince ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in lezzet hazineleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde, İzmir'de gerçekleştirilen 12'inci Travel Turkey Fuarı ve 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresinde görücüye çıktı.

38 ülke ve 48 ilden binlerce profesyonel ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen, ‘Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Borsası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle, Gaziantep'in eşsiz mutfak lezzetlerinin sergilendiği stant açıldı.

Dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya getiren fuarda, Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri tanıtılarak, turizm profesyonellerine kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verildi.