Gaziantep lezzetleri ''Sahan''da Türkiye ile buluşuyor

Sahan Grup bünyesinde yer alan Sahan Frozen Gaziantep bölgesinin yöresel lezzetleri olan Beyran, içli köfte, patlıcan dolması, lahmacun ve katmer dondurulmuş gıda olarak Türkiye'nin dört bir yanında bulunan zincir marketler üzerinden tüketici ile buluşturuyor.

Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan dondurulmuş gıda üretimini Türkiye'de ilk defa kendilerinin hayata geçirdiğini ve daha sonraki zaman diliminde gelen talep doğrultusunda yeniden üretime başlayarak Türkiye'nin en büyük zincir marketleri üzerinden ülkenin her noktasında lezzetlerini tüketici ile buluşturacaklarını söyledi.

Gaziantep lezzetleri Türkiye'nin sofralarını tatlandıracak

Her ürünün arkasında var olan hikayesi ve bu hikaye ile birleşen lezzeti aynı zamanda küçük dokunuşlar ile geçmişten günümüze kadar bölge lezzetlerimizin sofralarımızda olduğuna dikkat çeken Öztan, ancak özellikle bazı yemeklerinin yapımının zor olduğunu ve meşakkatli olduğunu aynı zamanda zaman ve enerji istediğini belirtti.

Günümüzde var olan donmuş gıdaların evde yapılan versiyonlarından lezzet ve malzeme kalitesi olarak oldukça uzak olduğunu belirten Öztan, Sahan Frozen ile üretilen dondurulmuş gıdaların malzeme kalitesi ve lezzet açısından evde pişirilen yemekler kadar kaliteli olduğunu ifadelerini kullandı.

Türkiye, Beyran, Lahmacun, içliköfte ve katmere doyacak

Dondurduğumuz yöresel lezzetlerin tüketiciye zamanlarından ve enerjilerinden tasarruf ettirerek, Gaziantep lezzetlerini Sahan markasının kalitesi ve farkı ile sofralarına ulaştırdıklarını ifade eden Öztan, “Zamanınıza, enerjinize, bütçenize ve sağlıklı tüketim anlayışınıza katkıda bulunarak sofralarınıza Sahan markamızın kalitesi ile bu eşsiz lezzetleri getirmekten ve Antep mutfağımızı tüm Türkiye ile yeniden buluşturacakları için oldukça mutluyuz. Başta Beyran olmak üzere patlıcan dolmamızın, içli köftemizin, lahmacunumuzun ve katmerimizin kalitesini ve lezzetini tüketicilerimizin doyasıya çıkaracaklarını düşünüyor ve şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum“ diye konuştu.