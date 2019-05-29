Gaziantep merkezli 3 ilde kaçak sigara operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, ülkeye kaçak yollardan sigara soktuğu iddia edilen şahıslara 3 ay boyunca teknik takip yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonunda ise Gaziantep, Osmaniye ve Aksaray illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Gaziantep il merkezinde 3, Osmaniye'de 1, Aksaray'da da 1 olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakalandı. Ekiplerin aynı soruşturma kapsamında Gaziantep kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi daha gözaltına alındı.

Yapılan planlı çalışma ve eş zamanlı operasyonlarda ise 150 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 11 kişi yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 11 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.