Gaziantep merkezli bahis operasyonuna 8 tutuklama

Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirdiği planlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 27 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şahısların banka hesapları dondurulmuş, yüklü miktarda para ele geçirilmişti

Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahısların banka hesapları dondurulmuş, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç, 1 gayrimenkul, 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 adet tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirilmişti.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.