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Gaziantep milletvekillerinden Bakan Selçuk'a yatırım ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Gaziantep Milletvekilleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Gaziantep yatırımlarını görüşmek için Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 2021 yılı bütçesinin hemen ardından Gaziantep'e yapılacak yatırımlarla ilgili Bakanlık ziyaretlerine başlayan AK Parti Gaziantep Milletvekillerinin sıradaki ziyareti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na oldu. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Müslüm Yüksel ve Sait Kirazoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette bakanlığın Gaziantep yatırımları, istihdamı artırmaya yönelik İŞKUR projeleri, sosyal yardım ve destekler ile mevcut durum ele alındı. Gaziantep'te yapımı planlanan 0-18 arası Çocuk Evleri Sitesi'nin de ele alındığı toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Gaziantep'i bakanlık hizmetleri için model bir şehir olarak gördüklerini ve bu bağlamda önemsediklerinin altını çizdi.

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