Gaziantep Milli Mücadele sempozyumu için gün sayıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Bilimler Akademisi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin iş birliğinde Milli Mücadele sürecine ilişkin edinilen verileri değerlendirmek ve anlatmak amacıyla 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu” Panorama 25 Aralık Müzesi'nde düzenlenecek.

Sempozyum, Millî Mücadele'nin Yüzüncü Yılı kapsamında TÜBA ve FSMVÜ iş birliği ile yürütülen Millî Mücadele'nin Yerel Tarihleri Projesi neticesinde yayınlanması planlanan dizinin hazırlanması sürecinin ikinci ayağını oluşturacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilecek Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu'nun amacı, yüzüncü yılının içinde bulunulan Milli Mücadele'nin yerel tarihleri ile ilgili mevcut bilgileri değerlendirmek, çok sesli ve katılımcı bir anlayışla katkı verebilecek tarihçi akademisyenler ve yerel tarihçileri bir araya getirmek olacak. Sempozyumda Millî Mücadele alanında 40 akademisyen ve araştırmacının sunum ve değerlendirmeleri yer alacak.

7-8 Haziran 2021 tarihlerine İstanbul'da gerçekleştirilen Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı'nda söz konusu dizi yayın için bir yol haritası çıkarılmış ve yayın ilkeleri tespit edilmişti.