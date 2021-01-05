Gaziantep modeli Milli Eğitim Bakanı'nın takdirini topladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Türkiye'ye örnek olan ‘Gaziantep Modeli'nden yola çıkarak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitimde gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından takdir topladı.

Birlikte iş yapma modeli olarak Türkiye'deki yerel yönetim anlayışına yeni bir pencere açan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Pandemi tehdidinin şehri sarmasının ardından eğitim çatısı altında başlattığı yardım seferberliği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un takdirini kazandı. Bakan Selçuk'un gönderdiği Teşekkür Belgesi'nde; nesilleri yetiştirmek adına Başkan Fatma Şahin'in eğitim alanında yürüttüğü özverili çalışmalara ve eğitime verdiği desteğe dikkati çekerek, şahsı ve milli eğitim camiası adına Başkan Şahin'e teşekkürlerini iletti.

Kentte kamu kurumları başta olmak üzere özel sektörle de ortaklaşa hareket etmeyi gerekli kılan Gaziantep Modeli sayesinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi'nin 20 bin, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 10 bin olmak üzere toplamda 60 bin tablet desteği dikkatleri üzerine çekerek Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek'e de Bakan Selçuk'tan teşekkür belgesi getirdi. Salgın sürecinde örgün eğitimden uzak kalan öğrencilerin eğitiminde aksaklık meydana gelmemesi amacıyla düzenlenen ‘Tablet Dağıtım Töreni'ne video konferans yöntemiyle katılarak başta Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine organize ettikleri yardım kampanyalarından dolayı övgüler yağdıran Bakan Ziya Selçuk, eğitimdeki basamakları Gaziantep Modeli sayesinde hızlı hızlı çıktıklarını ifade etmiş, dayanışma kavramının ihtiyaç duyulduğu bu süreçte Gaziantep'i örnek göstermişti.

İnternet köprüsü kuruldu

Öte yandan yine Gaziantep Büyükşehir ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 21 kırsal mahallenin internet altyapısı güçlendirilerek salgın sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin eğitimde destekçisi olunarak eğitimde önemli fayda sağlayacak bir iş birliğine daha imza atılmıştı.Yeni normal düzende Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği “Güvenli Okul Projesi” çerçevesinde şehir merkezinde bulunan 500 okula dağıtımı yapılan yüzey dezenfektanı, sıvı el sabunu, yıkanabilir maske, el dezenfektan standı, sticker ve akülü dezenfektan sıkma makinası da yine Gaziantep Modeli'yle çözüme kavuşturulan bir diğer örnek faaliyet olarak Türkiye'de ses getirmişti.