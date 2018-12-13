Gaziantep modeli örnek oldu

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tüketici Haklarının Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi İyi Uygulama Örnek Çalıştayı'nda Gaziantep modeli örnek olarak gösterildi.

İstanbul'da düzenlenen çalıştaya Ankara, İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere 30 büyükşehir belediyesinin zabıta daire başkanları, zabıta ve il ticaret müdürleri ile konuyla ilgili yetkililer katıldı. İyi Uygulama Örnek Çalıştayı'nda Gaziantep, Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinden yetkililer, Tüketici Hakları konularında gerçekleştirdikleri çalışmaları içeren birer sunum yaptı. Gaziantep'in ekonomik ve demografik yapısı hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mehmet Salih Yıldırım, ticaret potansiyeli ile ülkemizin lokomotif kenti olan Gaziantep'in üretimini ve alışveriş hareketliliğini anlattı. Yıldırım, “Üretici ile tüketiciler arasında gerçekleşen ticari işlemin her iki taraf için fayda sağlaması, alıcı için ödediği bedele değen bir mal olması, satıcı için ise ticari itibarına yakışması, en üst düzeyde memnuniyet sağlaması gerekir. Dolayısıyla tüketici hakları adı altında yaptığımız çalışma sadece tüketiciyi değil aynı zamanda malı üreteni, yani esnafı da korumalıdır. Vatandaşların bilinçli tüketici olabilmeleri için yürüttüğümüz çalışmalarımızın yanında esnafımızı da kaliteli mal üretmek ve satış-satış sonrası yükümlülükleri konusunda bilinçlendiriyoruz. Çünkü esnaf bizim düşmanımız değil. Biz ceza uygulamak değil kalitenin yükselmesinden yanayız” dedi.

Katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Yıldırım, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in vizyonu doğrultusunda Gaziantep'te her vatandaşın birinci sınıf hizmeti alma hakkını kendilerine sunmak için çalışıyoruz. Kaliteli bir kent yaşamı üreteni ve tüketeni ile bir bütündür. Tüketici hakları konusunda yürüttüğümüz çalışmaların diğer belediyelerimize iyi birer esin kaynağı olması büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Çalıştay, karşılaşılan sorunların çözümü ve yasal süreçler hakkında deneyim paylaşımlarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yerleşkesi ziyareti ve kent gezisi ile son buldu.