Gaziantep Opera ve Bale festivalinin kapanışı ''Memleketim'' müzikaliyle oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 18-24 Mayıs tarihlerinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi'nde dün akşam son kez perdelerini açtı. Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları tarafından sahnelenen kapanış müzikali “Memleketim”, Gazi şehirlilerden büyük beğeni topladı.

Toplamda 4 müzikalin, 5 kez sahnelendiği festivalde 6 bin 200 kişiye ulaşan izleyici sayısıyla Gaziantep unutulmaz bir festivale tanık olarak, konserlerde ise sanatçılar ayakta alkışlandı. Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikali festivalin son perdesinde yerini aldı. Gazi şehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği müzikal, salonu dolduran sanat severlerden büyük beğeni aldı. Klasik batı müziği orkestrasına uyarlanarak çok sesli hazırlanan türkülerin konularıyla anlatıldığı, sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait. Müzikalin koreografisi ise Armağan Davran, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Müzikalleri toplam 6 bin 200 kişi izledi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Samsun ve Antalya müdürlüklerince hazırlanan 3 müzikal ve 1 çocuk müzikalinin izleyicinin beğenisine sunulduğu festivalde, temsiller Mavera Kültür Sanat Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar sahnelerinde gerçekleştirildi. 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivalinin açılışı 18 Mayıs Çarşamba akşamı Samsun DOB tarafından sahnelenen, şarkı sözleri Çiğdem Talu'ya, besteleri Melih Kibar'a ait olan “Hisseli Harikalar Kumpanyası” ile yapıldı. Festival çocuklar için sahnelenen “Sihirbaz Oz” ile devam etti. Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Onat Kutlar Sahnesinde izleyici ile buluşan “Sihirbaz Oz” 19 Mayıs Perşembe günü iki temsil ile izleyicilerden büyük beğeni aldı. Festivalde 22 Mayıs Pazar akşamı Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnelediği, geleneksel Türk tiyatrosundan esintiler taşıyan “Kanlı Nigar” müzikali de izleyiciyle buluştu.