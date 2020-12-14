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Gaziantep ormanlarındaki kızıl geyik sayısı araştırılıyor

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevli ekipleri İslahiye – Nurdağı arasındaki ormanlarda kızıl geyik envanter çalışması yürütüyor.


Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevli ekipler, İslahiye – Nurdağı arasında kızıl geyik envanter çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesi arasında bulunan "Kızıl Geyik Salım Sahası"nda çalışma başlatan ekipler, araziye kurdukları foto kapan ve kendi çektikleri görsellerle kızıl geyikle ilgili bilgi topluyor. Bilgileri kayda alan ekipler, Popülasyon büyüklüğünü tespit etmek, kızıl geyik yayılış alanlarını belirlemek ve kaçak avcılık ile ilgili mücadeleye ışık tutacak bilgileri ortaya koymayı hedefliyor.


Yetkililer çalışmanın bir süre daha devam edeceğini belirttiler.

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