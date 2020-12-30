Gaziantep OSB Başkanı Şimşek'ten yeni yıl mesajı

Başkan Şimşek, 2020 yılını değerlendirerek, yeni yıl ile ilgili temennilerde bulundu. Şimşek'in mesajında, "2020, pandemi dolayısıyla gerek ülkemiz gerekse de tüm dünya açısından zorlu bir yıl oldu. Çok sayıda insanımızın aramızdan ayrılmasına neden olan 2020 yılı, kişisel özgürlüklerimizin yanında çalışma hayatını da büyük ölçüde etkiledi. Yatırım, üretim ve istihdamda genel anlamda sıkıntı yaşansa da Gaziantepli sanayiciler bu zorlu süreçte önemli başarılara imza attı. Bu başarıda hükümetimizin iş dünyasına yönelik açıkladığı destek paketlerinin çok önemli katkısı olmuştur. Gaziantepli sanayiciler olarak, pandemi sürecinde çalışanlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm tedbirleri tavizsiz bir şekilde alarak, tedarik zincirinin kesintiye uğramaması için çaba gösterdik. Pandemi de olsa, savaş da çıksa, insanlar evine hapsolsa da üretmek zorundayız. Çünkü şartlar ne olursa olsun, insanların gıda ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak, üretmek gerek. Gaziantepli sanayiciler bu zorlu dönemde her türlü fedakarlığı göstererek ülkemizin gururu olmuştur. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesislerinin elektrik tüketimi kesintisiz bir şekilde artmaya devam etmektedir. Elektrik tüketimindeki artış, üretim ve istihdamda da artış demektir. Pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta elde edilen başarıların 2021 yılında da devam edeceğine olan inancımız tamdır. Gaziantep organize Sanayi Bölgesi olarak, 2020 yılında OSB'nin marka değerini artıracak yatırımlara ağırlık verdik. OSB'yi, çevre ile dost, yatırımcının her türlü alt ve üst yapı ihtiyacının kolaylıkla karşılandığı bir cazibe merkezi haline getirmek en büyük hedefimizdir. Dünyayı etkisi altına alan salgın tüm dünyaya, sağlığın, kişisel özgürlüklerin, doğayı korumanın ve bilimsel çalışmalara yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. İnsanlığın bir daha böylesine büyük salgınlarla karşı karşıya kalmaması temennisi ile sanayicilerimizin ve milletimizin yeni yılını kutlar, yeni yılın sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.