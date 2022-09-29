Gaziantep OSB iklim eylem planının lansmanı yapıldı

Alman Hükümeti tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ortaklığında yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi Projesi" ile Türkiye'de bir ilk olarak oluşturulan "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Firmaların Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı sürecine uyum sağlamaları ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin (GAOSB) yeşil OSB olması hedefiyle Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GİZ PEP Program Direktörü Dr. Amer Ghrawi, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer Cıncıkcı, Gaziantep OSB Bölge Müdürü Özer Özcan, Kilis Polateli OSB Bölge Müdürü Abdülkadir Tanrıaşıkı, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Atmaca, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yurtsever, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Şafak Tercan, oda, borsa ve birlik başkanları, kurum müdürleri, STK ve firma yetkilileri ile sanayiciler katıldı.

''Hem tarımda hem de sanayide rol model olacak''

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep firmalarını geleceğe hazırlamak amacıyla düzenlenen Gaziantep OSB İklim Eylem Planı'na kayıtsız olmadıklarını ve bu sürece son derece önem verdiklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, “Doğamız ve çevremiz uzun zamandır bilinçli ya da bilinçsizce kullanıldı; ancak her şeyde olduğu gibi bu noktada bir sınır var. Biz Bakanlık olarak aldığımız tedbirler ile doğamızı ve çevremizi korumaya dönük önemli projeler hayata geçirdik. Aslında kurumlar olarak daha fazla iş birliği yaparak bu süreci hızlandırabileceğimize inanıyorum. Özellikle Gaziantep bu anlamda örnek teşkil eden bir şehrimizdir. Gaziantep'i hem tarımda hem de sanayide rol model yapan özellikleri bulunuyor. Organize Sanayi Bölgeleri açısından baktığımızda da sayısal gösterge itibari ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi bir numara. Buradaki üretim ve istihdam başarısını takdirle takip ediyoruz. Ayrıca Yeşil OSB konsepti ile ilgili çalışmalarımızla da OSB'lerimize gerekli alanlarda katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili kriterleri yayınlamamıza az kaldı. Temel amacımız yenilebilir enerjiyi yaygınlaştırmak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamaktır. Gaziantep OSB İklim Eylem Planı'nı diğer OSB'lerimize örnek olarak göstereceğiz. Gaziantep Sanayi Odamıza, GİZ - Alman Uluslararası İş Birliği Kurumuna ve bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

''Yeşil dönüşümde örnek olacak''

GSO ve GİZ iş birliğinde ülke genelinde bir ilki gerçekleştirerek Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin İklim Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaştıklarını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep OSB yeşil dönüşüm konusunda sağlayacağı başarıyla diğer bölgelerimize de örnek ve öncü olacaktır. Ayrıca kuruluş çalışmaları devam eden Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yeşil OSB olması için iklim eylem raporunu hazırlıyoruz. Yakın zamanda bu raporu kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Şehrimizde hali hazırda kurulmuş ve kurulmakta olan 12 organize sanayi bölgemiz olup, bir de Kilis ve Gaziantep arasında yaklaşık 45 milyon metrekare alana, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Burada uygulayacağımız eylem planı bize yol gösterecek, bu süreçte Gaziantep'ten başlayarak bölge sanayimizi yeşil OSB kriterlerine uygun hale getireceğiz.” diye konuştu.

Doğaya duyarlı üretimin hem yaşamsal bir sorumluluk hem de ekonomik ve ticari anlamda bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden Ünverdi, “Bizim de sanayimizi yeniliklere hazır hale getirmemiz ve sürdürülebilir üretimi mümkün kılmamız en önemli önceliklerimizin başında gelmektedir” dedi ve ekledi: “AB Yeşil Mutabakatında süreç hızla ilerliyor ve yaptırımlar yakın zamanda başlayacak. Gaziantep Sanayi Odası olarak bu gelişmeleri dikkate alarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarla neticesinde, sanayimizde ve iş dünyamızda Yeşil Mutabakat konusu zihinlere yerleşti ve bu alanda farkındalık da oluştu. Özellikle yalın dönüşüm, enerji verimliliği, insan kaynakları, organizasyonel yapı konularında firmamıza Sanayi Bakanlığımız ile birlikte kurduğumuz Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezimizde 40 firmamıza mentörlük eğitimleri verdik. Bununla birlikte dijital dönüşüm uzmanlığı eğitimleri veriyoruz ve bugüne kadar 140 kişiyi eğitimlerimizden faydalandırdık. Bu doğrultuda Yeşil sanayi için hazırlanan eylem planımızın hayırlı olmasını diliyor, tüm değerli konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

''Zor şartlara rağmen önemli başarılar kaydetti''

Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden birisi olduğunu kaydeden GİZ PEP Program Direktörü Dr. Amer Ghrawi de, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip olan Gaziantep'in birçok sektörde öne çıktığını söyledi. Gaziantep'in 2020 yılında küresel anlamda yaşanan zor şartlara ve daralmaya rağmen İSO 500 listelerinde önemli başarılar kaydettiğini söyleyen Ghrawi, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de aynı şekilde Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında en fazla istihdam oluşturan organize sanayi bölgesi olmuştur. Yeşil Mutabakat noktasında Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte kent ve bölge sanayisine verdiğimiz desteklerden dolayı çok mutluyuz. GİZ olarak iş birlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Sayın Adnan Ünverdi ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

''Yeni sürece hızla uyum sağlamamız gerekiyor''

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planını oluşturan Gaziantep Sanayi Odası'nın OSB'lere yönelik bu çalışmaları yürüten sayılı odalar arasında olduğunu söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, yürütülen bu çalışmanın kent sanayisinin yarınları için büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Kaynaklarımız sınırlı; ama ihtiraslar sınırsız. Dünya bu yüzden bugün böylesine zor bir dönemden geçiyor” diyen Gül, “Üretim ve tüketim dengeleri bugünün dünyasında yapılan ticareti doğrudan etkiliyor. Gaziantep'imiz de bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu için bizim yeşil dönüşüm ile ilgili bu sürece hızla uyum sağlamamız gerekiyor. Şehrimizde yeni OSB'ler kuruluyor. Her biri bir önceki OSB'lerimizi örnek alıp tecrübelerinden faydalanacak. Bu noktada kamu kurumlarımızın da destekleri çok önemli. Çünkü OSB'miz ülkemiz genelinde sayılı OSB'ler arasında bulunuyor. Gaziantep OSB İklim Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odamıza ve GİZ- Alman Uluslararası İş Birliği Kurumuna bu önemli projeden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

''Süreci hızlıca tamamlamalıyız''

Türkiye'nin yeşil dönüşüm ile birlikte dünya genelinde yaşanan gelişmelere göre çok hızlı hareket ettiğini, ancak bu noktada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için kapasite artırımına ihtiyaç olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:

“Bizim makineleşme ve dijitalleşme alanlarındaki açığımızı kapatmamız lazım. Bu açıdan özellikle TEKNOFEST gibi organizasyonlar hepimize önemli derece moral ve motivasyon sağlıyor. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu nedenle bilim şehri, eğitim şehri Gaziantep diyoruz. Çünkü önümüzde büyük bir fırsat var. Yeşil dönüşüme uyum sağlamalı, bu süreci hızlıca başarmamız gerekiyor. Aynı şekilde yenilikleri de hayata geçirmemiz lazım. Bu önemli programda emeği olan herkese teşekkür ediyor, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum.” Şahin, konuşmasının ardından “Yeşil Şehir Gaziantep” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

''Enerji ihtiyacına temiz çözümler de üretmeliyiz''

Gaziantep olarak üretim ve iklim değişikliği noktasında sürdürülebilir bir modelin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer Cıncıkcı ise “Üretim hayatımızın vazgeçilmezidir, ancak mavi gezenimiz de aynı şekilde vazgeçilmezimizdir. Özellikle pandemi döneminde gördük ki üretim her koşulda devam etmelidir. Ancak şunu da biliyoruz ki üretimin devam etmesi için artan enerji ihtiyacına temiz çözümler de üretmeliyiz. Düşük karbon stratejisi günümüzde artık sadece politik bir seçim olmaktan çıkmıştır. Hiçbir devlet ve kurum buna kayıtsız kalmamalıdır. Türkiye'nin en büyük OSB'si olarak biz de buna kayıtsız kalmadık. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu olarak birlikte çok detaylı bir iklim eylem planını hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Doç. Dr. Adem Atmaca, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Enerji Eylem Planı”, Doç. Dr. Adem Yurtsever, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Su ve Atık Eylem Planı” ve Dr. Öğr. Üyesi Şafak Tercan ise “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Ulaşım ve Lojistik Eylem Planı” konusunda bilgi, görüş ve öneri paylaşımında bulundu.