Gaziantep OSB'de Cengiz Şimşek güven tazeledi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında Müteşebbis Heyet Seçimleri yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Cengiz Şimşek yeniden Gaziantep OSB başkanı seçildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında Müteşebbis Heyet Seçimleri yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Cengiz Şimşek yeniden Gaziantep OSB başkanı seçildi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'ndeki genel kurula ilgi yoğun oldu. Genel Kurula Vali Davut Gül, Milletvekili Mehmet Erdoğan, belediye başkanları, Oda ve Borsa başkanları ve sanayiciler katıldı. Genel Kurulda Divan Başkanlığını GSO Başkanı Adnan Ünverdi yaparken, divan heyeti Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan oluştu.

Ortak akıl, ortak yönetim anlayışı

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, OSB'nin gerçekleştirdiği ve planladığı projelerini anlattı. Konuşmasına terörü kınayarak başlayan Başkan Şimşek, "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde, sizlerin hiçbir zaman eksilmeyen desteğiniz ve güveniniz ile Organize Sanayi Bölgemizi geleceğe taşıyacak önemli projelere imza attık. Başarılar tesadüf değildir. Üreten, istihdam oluşturan ve de ülkesine katma değer sağlayan siz sanayici dostlarımız bu duyguları çalışmalarınızla çok yakından bilmektesiniz. Siz sanayicilerimizin de söz sahibi olduğu yönetim şekli ve her birinizin fikirlerinin ne denli kıymetli olduğunun bilinciyle ortak bir yönetim oluşturduk. Hep birlikte çok çalıştık. Açık kapı mantığı ile her zaman ulaşılabilir olduk. Sanayicimizin önündeki engelleri ve bürokrasiyi minimuma indirdik" dedi.

OSB, Türkiye yüzyılı'na güç katarak büyüyor

Başkan Şimşek, genel kurulda yaptığı konuşmada şöyle devam etti: "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 2023 Türkiye Yüzyılında gücüne güç katarak büyüyor büyümeye devam ediyor. Gururla söylüyorum ki küresel ekonomiye yön veren en önemli aktörlerden biri olduk. OSB'miz için öncelik arz eden projelerimizi sizlere kısaca anlatmak istiyorum. 11 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulan 6. Organize Sanayi Bölgemizin kamulaştırma çalışmalarının yüzde 60'lık kısmını tamamladık. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise yeni yatırımcılarımıza tahsis işlemlerini yapmaya başlayacağız.

OSB, mega projelerle cazibe merkezi oluyor

Fırat Nehri-OSB arası su isale hattı projemizi 1 yıl içinde faaliyete geçireceğiz. Bu projenin tamamlanması ile birlikte suya dayalı dokuma, iplik boyama ve buna benzer sektörler gelişecek ve sanayimizde çeşitlilik artacaktır. OSB Finans Merkezi, OSB içerisine yapacağımız emniyet binası, OSB içerisinde bulunan TSE Binası yerine yapacağımız 3 Çarşı Projesi, OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi ve Erikli Köprülü kavşak projelerini yapacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından çevreyolu mevkii Dülükbaba güzergahında yapılacak olan, kavşak projesinin yapımına destek olacağız. Bu kavşağı OSB içerisinde yaptığımız TAG otoyolu köprülü kavşağa bağlayarak ulaşımı rahatlatacağız.

"Önceliğimiz güçlü Gaziantep, güçlü Türkiye"

Giderek tükenen doğal kaynaklar ve kıt enerji kaynakları nedeni ile yönümüzü çevirdiğimiz güneş enerji santralleri için yaptığımız modern ve teknolojiye uyumlu altyapımız ile 106 sanayicimizin 225MW'lık enerji santrallerini çok kısa süre içerisinde kurmalarına destek olduk. 175MW' lık yeni GES kurulum çalışmalarına da devam edeceğiz. Gaziantep Sanayisini bugünlere taşıyan güç, içinde barındırdığı müteşebbis ruhudur. Gelecek ile ilgili vizyonumuz çevreye duyarlı bir OSB'dir. Dünya değişiyor. Üretim anlayışları gelişiyor. Bizler üretim yaparken, doğamızı yani evimiz olan çevremizi de kirletmemek ve korumak zorundayız. Bu amaçla gerekli alt yapıların zamanında yapılmasına, firmalarımızın bilinçlenmesine ve topyekûn bir duyarlılık sergilenmesine büyük gayret gösteriyoruz. Bizlerin bir tek önceliği var; o da güçlü Gaziantep, güçlü Türkiye! Öncelikli hedefimiz Gaziantep OSB'yi her zaman cazibe merkezi yapmaktır. Başladığımız ve çalışmaları devam eden projelerimizin hayata geçmesi ile bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Sanayi bölgemizden başarı hikayeleri ile yeni global markaların çıkmasını sağlamak için altyapımızı güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz.

"Gelişmiş, güçlü ve yeşil bir OSB hayal ediyoruz"

Her türlü ulaşım ve altyapı sorunu çözülmüş, eğitim kurumları ve teknoparkı ile bilimin dijital dönüşümünü sağlamış, Çatı Güneş Enerjisi Santralleri ile enerji sorununu çözmüş,sanayicilerin ve tüm çalışanların sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanların olduğu yeşil bir OSB hayal ediyoruz. Yarınımızı bugünden daha güzel yapmak adına Gittiğimiz bu yolda bir Gaziantep modeli olan birlikte iş yapma kültürümüzü, ortak aklı, ortak yönetimi daha da güçlendireceğiz. Dünyadaki değişimlere ayak uyduracağız. Düşük teknolojili üretimden yüksek teknoloji üretimlere geçeceğiz. Yarına odaklanacağız ve geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Bu vesile ile Birlik, beraberlik ve istikrar içerisinde her sorunu aşacağız."

"OSB'nin başarıları altın harflerle yazılıyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül de Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, OSB Başkanı Cengiz Şimşek'in hayal edilemeyecek başarılara imza attığını vurguladı. Vali Gül, OSB'de Çatı GES projeleri ve Fırat'ın suyunun OSB'ye getirilmesi gibi projelerin önemine dikkat çektikten sonra, "Son 4 yılda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılanlar sadece Gaziantep'te değil, Türkiye'de de altın harflerle yazılacak çalışmalardır. Emeği geçen başkanımız Cengiz Bey'e ve müteşebbis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Bombalar, Türkiye'yi durdurmak için atılıyor

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da genel kurulda yaptığı konuşmada, Gaziantep OSB'nin başarısını anlattı. Gaziantep sanayisinin büyüyerek yoluna devam ettiğini belirten Milletvekili Erdoğan, "Pandemiye rağmen, global krize rağmen sanayimiz büyüyor. Zaten dünyada iki ülke ekonomisi büyüyor. Birisi Çin, diğeri Türkiye. Sanayimiz büyürken, bu büyümeyi organize edecek bir başkana ihtiyaç var. Cengiz bey de bunu başarı ile yerine getiriyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yüzde 30 büyüdü. Kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü sanayi büyüdükçe ekmeğimiz büyüyor, Türkiye büyüyor. Bugün İstanbul'a, Kilis'e ve Karkamış'a atılan bombalar bunun içindir. Türkiye'nin büyümesini engellemek içindir" şeklinde konuştu.

OSB'nin yeni yönetim kurulu

Konuşmaların ardından seçimlere gidildi. Tek liste halinde yapılan seçimlerin sonunda, Cengiz Şimşek başkanlığındaki asil yönetim kurulu listesinde, Özgür Özdağlı Mehmet Özmen, Hüseyin Ulutaş, Yaşar Erturhan, Ercan Sayın ve Necmettin Memiş yer aldı. Yedek liste ise Bayram Kemal Kılıç, Ferhan sağım, Uğur Nacarkahya, Hakan Aslansoy, İrfan Kılınç, Mehmet Özkaya ve Fazıl Özyaşar'dan oluştu.

"Sorumluluklarımızın bilincindeyiz"

Başkan Cengiz Şimşek genel kurulun sonunda desteklerinden dolayı sanayicilere teşekkür etti. Şimşek, "Organize Sanayi Bölgesinin başkanlığına siz sanayicilerimizin güven ve takdiri ile bir kez daha seçilmiş olmanın onur ve sevincini yaşamaktayız. Bu görevin büyük sorumluluklar içerdiğinin bilincindeyiz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin değerleri ve amaçları doğrultusunda bize duyulan güven ve cesaretle Yeni Başkanlık dönemimizin daha güçlü ve büyüyen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olacağının temennisi ile yapılan müteşebbis heyet seçiminin sanayimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her daim destekleriyle yanımızda olacağına inandığım, başta sayın valimiz olmak üzere, sayın Milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Oda başkanlarımıza ve tüm sanayicilerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.