Gaziantep - Osmaniye karayolunda istinat duvarı çöktü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devam eden sağanak yağmur nedeniyle Gaziantep-Osmaniye yolunda istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle yolun bir kısmı toprakla kaplanırken D-400 karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te devam eden sağanak yağmur nedeniyle Gaziantep-Osmaniye karayolunun Nurdağı ilçesi Rüzgarlı mevkisinde heyelan yaşandı. İstinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen heyelanda ulaşım tek şeritten sağlandı. Bölgeye giden Nurdağı Bölge Trafik Ekipleri ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken karayolları ekipleri ise yoldaki toprak yığınını kaldırmak için çalışma başlattı.