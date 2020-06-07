İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep-Osmaniye yolunda kaza: 3 yaralı

Osmaniye otobanında bir motosiklet ile 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep'ten Osmaniye otobanı 1. Tünel çıkışında meydana geldi. İddiaya göre bir araç, otobanda ilerleyen motosikleti sıkıştırdı. Sıkışan motosiklet yol kenarında duran bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etmek isteyen vatandaşlar yol kenarında beklerken, 3 araç birbirine girerken 2 kişi yaralandı. Yaralılar Osmaniye ve Gaziantep'ten gönderilen 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.