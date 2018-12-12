Gaziantep Polis Okulunda 54 öğrencinin zehirlendiği iddiası

Gaziantep'te ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılan 54 polis okulu öğrencisinin yemekten zehirlendikleri iddia edildi. Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenim gören öğrencilerden bazıları, ishal, kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle ilimizdeki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Hastanelere müracaat eden öğrencilerden ve olasılıklar değerlendirilerek yedikleri yemeklerden de numuneler alınıp laboratuvarda inceleme yapılmaktadır. Ersin Arslan ve Şehitkamil Devlet Hastanelerinin Acil Servislerine başvuran 54 öğrenci muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir" denildi.