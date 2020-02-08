Gaziantep Polisgücü Avrupa sahnesine çıkıyor

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonası 14-16 Şubat tarihlerinde Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 Erkekler Salon Hokeyi Süper Liginde şampiyon olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Avrupa Trophy şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Avrupa'da hokey sporunun en güçlü takımlarının sahaya çıkacağı şampiyonadan kupa ile ayrılmayı hedefliyor.

Alanya'da Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de A grubunda Hollanda, İngiltere, Hırvatistan ve İrlanda, B grubunda ise İsviçre, Fransa, Portekiz ve Türkiye'yi temsilen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü yer alıyor. 2019'da Hırvatistan'da ilk kez Trophy lige katılan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü şampiyonanın iddialı takımları arasında yer alıyor.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün Avrupa Trophy ligi öncesi hazırlık çalışmalarını Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ile Yönetim Kurulu Üyesi ve kulübün forma sponsoru olan Anka Hastanesi'nin Genel Koordinatörü Yaşar Ağbağ da izledi. Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, THF Türkiye Süper Liginde şampiyon olduklarını belirterek, “Uzun yıllardır Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak ülkemizi sürekli Avrupa'da temsil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl takımımız ilk kez Trophy ligde ülkemizi temsil etti. Bu yıl da Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Avrupa Trophy Ligi Alanya'da gerçekleştirilecektir. Avrupa Trophy Şampiyonası için hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Süper Ligin ardından Avrupa Trophy liginde de şampiyon olmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.